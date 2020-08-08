Диетолог оценила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

https://static.news.ru/photo/ef5760a2-da08-11ea-bfb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daria Shevtsova/pexels.com

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Инна Кононенко оценила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов.

Она сообщила, что мясоеды живут дольше, так как получают достаточное количество необходимых веществ.

Как пояснила врач, у организма есть два показателя изнашиваемости: толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии, чем она больше, тем организм быстрее стареет, а второй — это работа митохондрий. Инна Кононенко отметила, что у мясоедов толщина сосудистой стенки выше, чем у вегетарианцев, так как они употребляют достаточное количество холестерина.

Всё в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом это будет больше проявляться <...> Если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого (сосудистой стенки. — NEWS.ru) комплекса не будет увеличиваться. <...> У вегетарианцев они (митохондрии. — NEWS.ru) работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть ещё показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить, — привели слова врача в РИА Новости.

Инна Кононенко отметила, что нарушения в процессах усваивания белка приводит к проблемам с ногтями, волосами, зрением, кожей, а также сосудов.

Врач порекомендовала всем людям, вне зависимости от пищевых предпочтений, употреблять достаточно витаминов и микроэлементов.

Как писал NEWS.ru ранее, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в России весенний авитаминоз может стать проблемой для вегетарианцев и приверженцев консерватизма в питании. Он отметил, что в России культура вегетарианства не развита и нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах.