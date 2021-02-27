Диетолог объяснила вред свежевыжатых соков без мякоти

https://static.news.ru/photo/3a542634-7901-11eb-8077-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Свежевыжатые соки из цитрусовых фруктов, выпитые натощак, могут быть опасны для организма. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.

По её словам, это связано с высоким содержанием в них сахара и органических кислот — в зависимости от того, из какого фрукта напиток был изготовлен.

Если фрукт сладкий, там много сахара, быстро повышается уровень глюкозы в крови. <...> Если мы берём фрукт, где мало сахара, он, как правило, кислый, а это органические кислоты, которые негативно влияют на слизистую, на зубную эмаль, — рассказала Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Особенно вредными диетолог назвала соки, выжатые без мякоти. Дело в том, что «мякоть всё-таки отчасти сдерживает всасывание сахара», пояснила медик.

Самое чувствительное в этом плане время — утро. После ночного сна, когда организм переработал имевшуюся глюкозу, при употреблении такого сока «сразу идёт взлёт уровня глюкозы, выделение инсулина», добавила врач.

Ранее Соломатина предупредила, что лишние килограммы более опасны для здоровья мужчин, чем женщин. Как писал NEWS.ru, поначалу они могут не влиять на организм, однако со временем могут развиться сахарный диабет, атеросклероз, появиться проблемы с сосудами и давлением.