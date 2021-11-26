Диетолог объяснила, в чём опасность употребления белого хлеба

Ежедневное употребление белого хлеба может привести к диабету, инсулинорезистентности и ожирению. Белая мука, из которой готовят продукт, работает в человеческом организме так же, как сахар. Белым хлебом не стоит злоупотреблять, заявила «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

Даже если в хлебе просто белая мука, вода и дрожжи, он становится, по сути, сахаром. Это не хлеб. Когда мы его съели, у нас повысился уровень глюкозы, инсулин, какое-то время мы чувствуем прилив энергии, потом резко появляется усталость, раздражительность, — отмечает Соломатина.

По мнению эксперта, можно съесть кусочек хлеба, но следует помнить, что это десерт, а не продукт питания.

Соломатина порекомендовала россиянам есть цельнозерновой хлеб, в котором больше полезных микро- и макроэлементов, а также витаминов. В нём также содержится полезная для кишечника клетчатка и витамины группы B.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург посоветовал есть продукты с высоким содержанием витамина А и продукты, обладающие антоцианами, для быстрого восстановления после коронавируса. Он также порекомендовал употреблять больше продуктов с противовоспалительным эффектом: например, хлеб, зерновые крупы, орехи и кисломолочные продукты.