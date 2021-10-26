Диетолог объяснила разницу в цвете скорлупы яйца

Яйца с коричневой скорлупой более прочные, однако цвет обычно зависит от оперения курицы и никак не влияет на питательные свойства продукта. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

Если человек хочет, чтобы при варке скорлупа треснула с меньшей вероятностью, то лучше брать коричневые яйца. А если они нужны для яичницы, то цвет совершенно не имеет значения, — подчеркнула Соломатина.

Она предостерегла россиян от покупки яиц со скорлупой голубоватого оттенка: по словам диетолога, это может говорить о нехватке кальция в организме курицы, а значит — и о меньшем его содержании в самом яйце.

Когда молодые куры только начинают нестись, как правило, у них появляются мелкие яйца, не очень сформированные. Это во многом связано с недостатком кальция. Поэтому лучше брать яйца зрелых кур: нормального размера и оттенка с достаточно крепкой скорлупой, — пояснила Соломатина.

Также она посоветовала обратить внимание на тёмные пятна на скорлупе или неравномерный окрас яйца. По словам диетолога, это может означать, что продукт испорчен.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что для костей будут крайне полезны продукты с высоким содержанием кальция. Он особенно выделил рыбные консервы, листовые овощи и молочную продукцию.