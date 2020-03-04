https://static.news.ru/photo/e4459d6c-5e86-11ea-accf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог Ирина Лизун объяснила, как правильно есть яблоки. Она сообщила, что важно есть это фрукт с кожурой, но нужно помнить некоторые правила. Об этом сообщило радио Sputnik.

Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось. Второй функцией пищевых волокон является подкормка микробиоты (микрофлоры) внутри нас. Кожуру мы полностью не переварим, а бактерии ее доедят. В процессе поглощения эти бактерии выделяют много полезного, — привело слова Ирины Лизун радио.

Она добавила, что благодаря кожуре организм сам себя очищает. Однако важно помнить меры предосторожности, так как сейчас яблоки часто обрабатывают воском.

Воск, конечно, пищевой, и никто не умирает, когда ест яблоко с воском. Но, в оптимальном варианте, надо яблоко промыть теплой водой и потереть полотенцем до употребления. Воск так полностью не смоется, но хоть частично убирается. Воски могут дать аллергическую реакцию или сыпь. Если заметили за собой такое, то тогда такие яблоки лучше начать чистить перед едой, — процитировало диетолога радио.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врачи из Греции обнаружили полезное свойство яблочного уксуса. По словам специалистов, уксус замедляет процесс пищеварения в желудке и препятствует резкому скачку сахара в крови.