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Врач-диетолог Светлана Титова объяснила, почему гречневая крупа пользуется такой популярностью у россиян. Информация опубликована на портале «МедикФорум».

Диетолог пояснила, что повышенный спрос на гречку объясняется продолжительным сроком хранения крупы и тем, что гречка сочетается с большим количеством продуктов.

Гречневая крупа хранится в закрытой упаковке около 20 месяцев, а в открытой — около четырёх. Её можно сочетать с мясом, овощами, соусами и рыбой. Крупа популярна и в качестве завтрака, и как гарнир к обеду или ужину. Кроме того, гречка не имеет противопоказаний к употреблению.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оптовые цены на гречневую крупу и рис стали расти. Гречка за неделю подорожала на 480 рублей за тонну, а рис — на 385. Отмечается, что также подорожало пшено.