Россиянам рассказали об опасности соблюдения диеты зимой

Россиянам не стоит ограничивать себя различными диетами зимой без прямого предписания врача, заявила «Народным Новостям» диетолог Марият Мухина. Она пояснила, что в это время у людей из-за нехватки солнца отмечается дефицит витамина D, а ограничения в еде могут усилить негативное влияние на организм.

Из-за резких ограничений в еде в организме увеличивается дефицит железа, при котором категорически противопоказана какая-либо диета. Если падает депо железа, то нарушается работа гормонов. Наряду с этим практически у всех есть дефицит витамина D. А из-за того, что зимой организм не получает в достаточном количестве данный витамин от солнца, диеты именно в этот период становятся одними из самых опасных, — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что в случае дефицита важных микроэлементов в организме россиянам следует немедленно отказаться от любой диеты. Мухина подчеркнула, что ограничения в еде назначаются в терапевтических целях и для лечения, они неспособны изменить внешность человека в лучшую сторону.

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