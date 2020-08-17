Диетолог объяснила, почему у француженок стройные фигуры

https://static.news.ru/photo/8e2a4b2c-e0fd-11ea-8c97-fa163e074e61_660.jpg Фото: semeyas /pixabay.com

Диетолог Джейн Кларк рассказала, почему француженки остаются стройными, несмотря на то что не всегда правильно питаются.

Врач пояснила, что женщины из Франции никогда не едят на скорую руку, всегда наслаждаются едой, едят медленно, поэтому не набирают вес.

Даже если вы едите шоколад, насладитесь этим. Чем больше наслаждения вы получаете от еды, тем счастливее становитесь, когда приём пищи подходит к концу, — привели слова Джейн Кларк на портале Lenta.ru.

Она добавила, что по примеру француженок лучше есть медленно и делать паузы между приёмами пищи. По словам диетолога, такой режим питания поможет держать под контролем вес.

Как писал NEWS.ru ранее, российский диетолог Галина Барташевич рассказала, почему нельзя завтракать овсянкой каждый день. Врач пояснила, что овсяная каша мешает усвоению кальция за счёт содержащихся в ней фитатов. Кроме того, овсяная каша содержит много углеводов, поэтому её нужно с осторожностью есть склонным к полноте людям и тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни.