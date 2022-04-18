Диетолог объяснила, почему нельзя пропускать завтрак

Завтрак даёт запас энергии на первую половину дня, если пропустить этот приём пищи, то, вероятнее всего, придётся переедать вечером, что способствует накоплению жира, заверила диетолог Наталья Денисова. Она также подчеркнула, что правильный режим питания позволяет регулировать наличие полезных веществ в организме, пишет Pravda.Ru.

Дело в том, что завтрак запускает метаболизм в организме после сна. Желательно, чтобы первый приём пищи был в первый час после пробуждения. Если в первой половине дня мы не получим нужное количество энергии, значит, вся калорийность рациона выпадет на вторую половину дня, — уточнила Денисова.

Она отметила, что глюкоза является основным источником энергии человека, когда этого полезного вещества начинает не хватать, организм испытывает чувство голода. По словам диетолога, если прошло много времени между приёмами пищи, человек испытывает чувство стресса.

Ранее диетолог Алексей Калинчев заявил, что отказ от завтрака или длительные перерывы между приёмами пищи грозят обострением болезней желудочно-кишечного тракта. Он добавил, что людям желательно питаться регулярно, минимум три раза в день. По словам эксперта, желательно между приёмами пищи включить перекусы.