Диетолог объяснила, почему каша — плохой завтрак

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Каши быстрого приготовления — не лучший завтрак, рассказала диетолог Елена Соломатина. Следует отказаться по утрам и от тостов с джемом, посоветовала она.

Всё дело в высоком гликемическом индексе этих продуктов, пояснила она. Проще говоря, они способствуют повышению уровня сахара в крови.

Либо мы вообще берём растворимые и вообще не варим, что часто бывает, либо варим крайне мало, две-три минуты. Эти каши уже обработаны таким образом, что в них пищевых волокон немного, — рассказала Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Это чревато тем, что человек вскоре снова захочет есть, а в первые рабочие часы будет «страдать и засыпать, испытывая чувство голода», уточнила диетолог.

То же самое относится и к хлопьям, если речь не о тех, что изготовлены из цельного зерна, добавила она.

Что касается тоста с джемом на завтрак, то они увеличивают углеводную нагрузку на поджелудочную железу.

Если будет один-два таких завтрака, мы ничего не почувствуем, но если мы будем питаться так регулярно, то можем нанести себе ощутимый вред со временем. Это зависит от возраста, образа жизни, — сказала Соломатина.

Ранее NEWS.ru писал, что она предостерегла от свежевыжатых соков из цитрусовых фруктов. Если пить их натощак, они могут оказаться опасными для организма.