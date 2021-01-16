Диетолог объяснила опасность грейпфрута при COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что во время лечения от коронавируса следует отказаться от употребления грейпфрутов. Цитрусовый фрукт, а также его сок противопоказаны и людям с онкологическими, кардиологическими заболеваниями.

Категорически нельзя употреблять этот фрукт людям, которые также пьют препараты для снижения уровня холестерина, а также тем, кто лечится от атеросклероза, — пояснила диетолог в интервью «Звезде».

Рекомендацию о запрете на грейпфруты Белоусова объясняется тем, что в медикаментах содержится вещество нейрогенин. В сочетании с фруктом в лучшем случае снизится действие препарата, однако могут быть и непредвиденные последствия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в меню больных коронавирусом с поражением лёгких должны быть жиры животного происхождения, считает диетолог Ирина Дядикова. При этом важно, чтобы завтрак был крайне сбалансированным. Переболевшим пациентам рекомендуется сливочное масло с какао или мёдом, отметила она. Впрочем, употреблять его нужно в умеренных количествах.