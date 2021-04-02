Диетолог объяснила, можно или нельзя пропускать завтрак

Завтрак считается наиболее важным приёмом пищи, однако если человек здоров и привык к другому распорядку дня, от еды по утрам можно отказаться. Об этом заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
В интервью РИА Новости Стародубова
Если вы привыкли к иному распорядку дня, питаетесь регулярно, имеете нормальную массу тела и не имеете проблем со здоровьем, вы можете не заставлять себя завтракать насильно, если вы к этому не привыкли, — поведала диетолог.
Завтраки, если они присутствуют в распорядке дня человека, должны быть сбалансированными и разнообразными, чтобы обеспечить организм полным набором питательных веществ. Существует большое количество вариантов завтрака, которые соответствуют необходимым условиям: это каши из цельнозерновых круп, молочные продукты пониженной жирности, блюда из яиц.
К приведенному выше ассортименту блюд следует добавить порцию овощей и фруктов. Так, творог можно приготовить со свежей зеленью или ягодами, кашу дополнить фруктами и орехами, а омлет различными овощами — сладким перцем, брокколи, шпинатом, цуккини. В меню завтрака прекрасно впишется также овощной или фруктовый салат, — уточнила врач.
Стародубова отметила, что готовить продукты можно любым способом, кроме жарки: отваривать, готовить на пару, запекать, тушить и даже готовить на гриле.
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