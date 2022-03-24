Диетолог объяснила, какие продукты не стоит хранить в холодильнике

Хозяйкам не следует хранить лук, картофель, авокадо и бананы в холодильнике. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, сообщает «Москва 24». Специалист обратила внимание, что бананам и авокадо чаще всего нужно дозревать, а в холодильнике этот процесс замедлится.

Их нужно держать при комнатной температуре, потому что это те продукты, которые изначально приезжают к нам не совсем зрелыми. В тёмных условиях, желательно в тёмном бумажном пакете они дозревают, — объясняет эксперт.

Макиша также не рекомендует хранить в холодильнике лук и картофель, поскольку из-за повышенной влажности они начинают раньше прорастать. Также специалист советует оставить при комнатной температуре шоколад. По её словам, при длительном нахождении в холоде он может изменить свой внешний вид на менее аппетитный.

Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королёва посоветовала не хранить гречневую крупу более 2 лет. По её словам, после 24 месяцев на полке гречка начинает окисляться, потому как в её составе присутствуют жиры. Употребление такого продукта может привести к проблемам со здоровьем, в частности к сердечным заболеваниям.