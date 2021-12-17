Диетолог объяснила, как хурма помогает при заболевании коронавирусом

Танин, содержащийся в хурме, помогает восстанавливать слизистую, повреждённую коронавирусом, сообщила диетолог Елена Соломатина «Москве 24». Тем самым она подтвердила вывод учёных японского Медицинского университета Нара в Кашихаре о том, что этот плод, включённый в рацион, поддерживает организм при заболевании.

Танины — это антиоксиданты, которые обладают противомикробным, противовирусным, противогрибковым действием. Они не дают размножаться вирусам. Кроме того, танины обладают ранозаживляющим действием. Поэтому они помогают лечить повреждения слизистой, которые наносятся вирусом, — сказала Соломатина.

Она добавила, что танин даже может погасить цитокиновый шторм, разрушающий в ткани в месте воспаления. Но Соломатина предупредила, что излишнее употребление хурмы опасно для кишечника, а людям с диабетом, лишним весом и проблемами желудочно-кишечного тракта она противопоказана.

При этом танин, по словам диетолога, содержится также и в терпких сортах винограда, чернике, смородине и в черёмухе.

Ранее нутрициолог Анна Саполович сообщила, что хурму стоит есть в качестве профилактики заболеваний щитовидной железы. Но она подчеркнула, что перед корректировкой рациона необходимо проконсультироваться с врачом и сдать соответствующие анализы.