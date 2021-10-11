Диетолог объяснила, к чему может привести дефицит соли в организме

При недостаточном употреблении поваренной соли у человека могут начаться головные боли и головокружение, а также нарушения в работе сердца. Диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова объяснила это тем, что соль играет значимую роль в обменных процессах на клеточном уровне, передаёт «Вечерняя Москва».

Признаками нехватки соли в организме могут являться головная боль, головокружение, слабость, тошнота, нарушение работы сердца, нестабильная гемодинамика, — предостерегла Стукова.

Достаточное потребление соли в пищу крайне важно для человека, так как в ней содержатся натрий и другие минералы, поддерживающие баланс электролитов в организме. Стукова напомнила, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослым следует потреблять не более двух граммов натрия в день, что приравнивается к пяти граммам поваренной соли.

Ранее стало известно, что большинство людей превышают ежедневную норму потребления соли практически в два раза из-за продуктов, содержащих «скрытую соль». При этом чрезмерное её потребление может привести к диабету и онкологии, а также повышает риск сердечно-сосудистых патологий.