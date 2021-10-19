Диетолог объяснил, какие продукты будут полезны для костей

Продукты с высоким содержанием кальция и витамина D крайне полезны для костей. Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24» особенно выделил молочную продукцию, рыбные консервы и листовые овощи.



Кальций — это, конечно же, в первую очередь молочные продукты. Во вторую — листовые овощи типа капусты. Ну и, в-третьих, ещё называют рыбные консервы с разваренными косточками, — заявил Гинзбург.

Для восполнения витамина D, добавил он, стоит обратить внимание на жирную рыбу, например скумбрию или сельдь, а также больше потреблять в пищу яичные желтки и молочные продукты. Однако для хорошего усваивания витамина D, в организме должен быть ещё и витамин C — аскорбиновая кислота, которая содержится в цитрусовых. По словам Гинзбурга, для здоровья костей достаточно потреблять в пищу всего несколько порций молочных продуктов в неделю, а также 3-4 порции морской рыбы.

Для укрепления костей достаточно две порции молока или кисломолочных продуктов, творога, сыра. Что касается морской рыбы, то хотя бы 3–4 порции в неделю, — резюмировал диетолог.

Ранее диетолог Татьяна Залетова назвала суточную норму витамина C. По её словам, она составляет 90 миллиграммов в день. Специалист отметила, что организму не всегда удаётся поддерживать данный витамин на должном уровне. Так, например, во время болезни, чтобы справиться с перегрузками, человеку требуется в разы больше этого компонента.