Диетолог объяснил, какая рыба спасёт иммунитет осенью

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что осенью иммунитету человека нужна особая поддержка. Лучше всего скорректировать питание, включив в него еду с повышенным количеством белка и противовоспалительным эффектом. Об этом пишет URA.RU.

В первую очередь врач призвал включить в рацион морскую рыбу, в которой есть омега-3 жирные кислоты и витамин D.

Осенью необходимо разнообразное питание с достаточным количеством белка с фокусом на противовоспалительное действие. Это когда в питании достаточное количество морской рыбы, вроде и белок и так далее, но это и омега-3 жирные кислоты и витамин D, — поделился эксперт.

Он добавил, что белок, который содержится в рыбе, позволяет человеку есть меньше мяса.

Другой диетолог Наталья Круглова также советует россиянам увеличить долю сезонных фруктов и овощей, пить больше компотов и морсов из ягод, а также употреблять продукты с содержанием витамина C.

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