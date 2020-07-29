Диетолог названы опасные алкогольные коктейли

https://static.news.ru/photo/eb751948-d210-11ea-8303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Аркуша/Russian Look/Global Look Press

Врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что наибольшую опасность для организма представляет крепкий алкоголь в сочетании с газированными напитками. По её словам, коварность коктейлей заключается в том, что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь.

Есть здесь и отсроченный эффект, когда коктейль пьётся легко, а опьянение наступает неожиданно и оказывается крайне тяжёлым, — отметила диетолог в интервью «Вечерней Москве».

Она также указала на опасность коктейлей с пивом, в частности, смеси пива и водки.

Здесь роль играют сразу два фактора: с одной стороны, газированность напитка, и с другой — то, что благодаря пиву, тем более, если оно плотное и тёмное, водка почти не чувствуется, — пояснила Белоусова.

Врач добавила, что опьянение от такого коктейля оказывается столь сильным, как если бы человек выпил пол-литра водки. Использование же в коктейле ликёров позволяет их сладостью скрыть крепость напитка.

То же и с добавлением сиропов, соков в коктейли — они скрывают не только крепость, но и качество алкоголя, — предупредила диетолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне стали отдавать предпочтение виски, рому, текиле и крепким настойкам во втором квартале 2020 года. Это следует из данных Росалкогольрегулирования (РАР). За период с апреля по июнь 2020 года, то есть во время действия режима самоизоляции, россияне купили 1,7 млн декалитров напитков крепостью выше 9 градусов, это на 22% больше, чем во втором квартале 2019 года.