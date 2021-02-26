Диетолог назвала вредные для здоровья фрукты

https://static.news.ru/photo/958bf2c0-78c5-11eb-a599-96000091f725_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Фрукты и ягоды обладают рядом полезных свойств, но в определённых случаях они могут, наоборот, навредить организму. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

Она пояснила, что в сладких фруктах содержится большое количество фруктозы, которая вдвое слаще глюкозы. Потребление её в большом количестве грозит повышением уровня холестерина в крови, нарушением обмена веществ и сахарным диабетом.

В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой, — цитирует эксперта радио Sputnik.

Опасны фрукты и ягоды для людей, склонных к аллергическим реакциям. Им особенно нежелательно увлекаться ананасами, манго, киви и другими экзотическими плодами.

Тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, специалист рекомендует воздерживаться от любых фруктов и ягод. Прежде всего от цитрусовых, кроме лимона и лайма. Они содержат большое количество биофлавоноидов и пектинов, что полезно пожилым людям и тем, у кого пониженная кислотная активность в желудке.

Крыжовник, чёрная смородина, виноград вызывают повышенное брожение в организме. Вместо них диетолог рекомендует употреблять в пищу финики, красную смородину. Кроме того, врач советует съедать еженедельно пару яблок и жёсткую грушу.

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