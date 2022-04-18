Диетолог назвала возможную причину резкого повышения артериального давления

Дефицит витамина D в организме может спровоцировать резкое повышение артериального давления, считает диетолог Елена Соломатина. Она также подчеркнула, что ещё одной причиной повышения давления может стать чувство тревоги и хронический стресс, сообщает «Москва 24».

Резко давление может высоко подниматься от недостатка витамина D. Плюс витамин D ещё необходим для снятия раздражительности. Потому что когда мы нервничаем, находимся в хроническом стрессе, давление тоже может очень сильно повышаться, — уточнила Соломатина.

Вместе с этим она добавила, что дефицит витамина D может спровоцировать развитие сахарного диабета. Согласно Соломатиной, этот недуг «идёт рука об руку» с гипертонией. Чтобы не допустить недостатка витамина D в организме, диетолог посоветовала россиянам чаще употреблять жирную рыбу, печень трески, скумбрию, селедку и сайру.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что более чем у 80% россиян наблюдается нехватка витамина D. По её словам, дефицит вызван климатическими условиями и территориальным расположением страны. Кроме того, в рационе населения России мало рыбьего жира — основного источника этого витамина.