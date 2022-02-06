Диетолог назвала витамины, которые следует принимать в пандемию «омикрона»

В период активного распространения «омикрон»-штамма коронавируса, россиянам следует принимать витамины C, D и B12, а также цинк и омегу-3, считает диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что принимать полезные микроэлементы нужно именно до заболевания COVID, чтобы повысить сопротивляемость организма, пишет «Москва 24».

Дело в том, что иметь некий запас прочности нужно уже до того, как человек заболел. Если, например, пить витамин C во время болезни, он может уже не успеть «отработать» и будет упущен очень важный момент, — пояснила Соломатина.

По её словам, витамин С играет важную роль в выработке интерферонов, которые вырабатываются иммунной системой в первую очередь. Цинк также крайне полезен для нормальных иммунных реакций. Достаточное количество витамина А, в свою очередь, необходимо для более быстрого обновления слизистой. Для здоровья нервной системы важен витамин D, а витамин В12 помогает поддерживать иммунную и сердечно сосудистую системы, подчеркнула диетолог.

Омега-3 входит в состав клеточной мембраны. А в более крепкие, более молодые клеточные мембраны вирусу сложнее проникнуть и начать репликацию. Ещё Омега-3 обладает противовоспалительным действием, — резюмировала Соломатина.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что домашние напитки, в том числе морсы и настои на основе зелёного чая, могут помочь восстановиться после коронавируса. Для этих целей подойдут такие ягоды, как клюква и облепиха, уточнила специалист.