https://static.news.ru/photo/bb816996-6c56-11ea-96a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: gourmet-vision/Global Look Press

Турецкий диетолог Шебнем Кандыралы Йылдырым рассказала, что чеснок помогает предотвратить рак молочной железы, снизить уровень сахара в крови, нейтрализовать последствия пищевых отравлений и нормализовать кровяное давление. Она уверена, что не стоит отказываться от употребления чеснока из-за запаха, который после него остаётся во рту. Чтобы избежать этого, нужно лишь есть чеснок вместе с кипячёным молоком.

При пищевых отравлениях, вызванных кампилобактериями, чеснок в сто раз эффективнее, чем традиционные антибиотики, — цитирует Sözcü врача.

Ссылаясь на научные исследования, Йылдырым рассказала, что люди, регулярно употребляющие лук и чеснок, реже страдают от артрита тазобедренного сустава, так как в них содержатся вещества, препятствующие разрушению суставных хрящей.

Чеснок лучше употреблять в сыром виде, поскольку термическая обработка препятствует образованию полезного серного соединения, — посоветовала диетолог.

Как писал NEWS.ru, врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, что употреблять слишком много чеснока в попытках укрепить иммунитет не стоит, поскольку его эффективность в борьбе с вирусными заболеваниями наукой не доказана. При этом, по её словам, навредить чеснок может при целом ряде хронических болезней. Желчнокаменная болезнь, проблемы с почками и с желудочно-кишечным трактом, банальные гастриты и язвенная болезнь желудка либо двенадцатиперстной кишки — всё это противопоказания для употребления чеснока.