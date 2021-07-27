Диетолог назвала смертельные последствия бодипозитива

Бодипозитив — это не более чем попытка закрыть глаза на реальную проблему со здоровьем. Такую точку зрения в беседе с «Радио 1» высказала диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

Медик отмечает, что нежелание приверженцев бодипозитива заниматься нормализацией веса может привести к смертельно опасным заболеваниям. Например, избыточная масса тела автоматически повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, заболеваний суставов, также возрастает риск развития онкологии.

Наверное, это такая политика страуса, который суёт голову в песок и старается ничего не видеть. То же самое можно сказать насчёт людей, которые считают, что и так хорошо выглядят и хорошо себя чувствуют, поэтому, якобы, им не нужны никакие ограничения в питании, а можно просто жить и получать удовольствие, — сказала Денисова.

Она также напомнила, что по статистике, гораздо выше риск развития опасных заболеваний и гораздо выше смертность от них именно у людей с лишним весом.

Ранее проведённый соцопрос показал, что 59% россиян никогда не слышали о таком явлении как бодипозитив. Ровно четверть опрошенных считают, что бодипозитив позволяет игнорировать здоровый образ жизни, а 49% уверены, что, наоборот, способствует ему. Более половины россиян (61%) скорее согласны с тем, что это движение избавляет людей от комплексов.