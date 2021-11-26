Диетолог назвала самый вредный орех

Арахис можно считать самым вредных орехом. Причиной тому являются сразу несколько факторов. Их перечислила в интервью РИА Новости диетолог Светлана Панченко.

По слова Панченко, самым вредным для организма человека можно назвать земляной орех арахис. При этом орехом как таковым его считают ошибочно, поскольку он относится к отряду бобовых и растёт в земле.

Один из минусов — является одним из самых сильных аллергенов. Так как он растёт в земле, то часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно сказаться на здоровье человека, — пояснила диетолог.

Она также отметила, что в арахисе содержится фитиновая кислота, она мешает усвоению ряда некоторых микроэлементов, например, железа.

Поэтому сырые орехи перед употреблением лучше вымачивать несколько часов и в дальнейшем подсушивать, — посоветовала Светлана Панченко.

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