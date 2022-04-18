Диетолог назвала самый опасный ингредиент в лапше быстрого приготовления

Пальмовое масло является наиболее опасным для здоровья человека ингредиентом, содержащимся в лапше быстрого приготовления, заверила диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что пальмовое масло, которое можно добавить в лапшу из пакетика, практически не содержит полезных веществ, пишет «Москва 24».

Само пальмовое масло, которое производят в Малайзии и Индонезии, не бьёт по организму: там есть вредные фракции, но они компенсируются полезными. Нам везут совершенно другой продукт, в котором полезную фракцию убирают, — уточнила Соломатина.

По её словам, в Россию часто поставляют пальмовое масло с содержанием глицидола: это вещество обладает канцерогенными свойствами и нарушает обмен веществ. Более того, продолжила медик, пальмовое масло относится к насыщенным жирам, употребление которых может спровоцировать развитие атеросклероза, который, в свою очередь, способен привести к инсультам, инфарктам и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Ранее стало известно, что молекулы жиров, содержащиеся в пальмовом масле, могут вызвать более интенсивное распространение раковых клеток у пациентов с онкологическими заболеваниями. По имеющимся данным, потребление в пищу пальмитиновой кислоты, содержащейся в пальмовом масле, способствует увеличению количества метастаз при карциноме в ротовой полости и меланоме.