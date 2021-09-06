Диетолог назвала самые вредные для здоровья крупы

Наиболее вредными для здоровья злаками являются пшеница, белый рис и хлопья быстрого приготовления. Несмотря на то что пшеница и её производные — булгур, кус-кус, манка, полба — содержат необходимые организму микроэлементы, вред от них превышает пользу. Об этом в беседе с «МИР 24» рассказала диетолог Татьяна Елисеева.

По словам специалиста, пшеница — наиболее вредный злак, так как кроме клейковины содержит стимулятор воспалений агглютинин и вместе с кукурузой относится к ГМО-продуктам.

Также, как рассказала Елисеева, к нежелательным продуктам относятся хлопья быстрого приготовления и очищенные зёрна, например, белый рис. Такие крупы лишены самых ценных частей, а после их приёма происходит скачок глюкозы, инсулина в крови.

Диетолог рекомендует употреблять на гарнир киноа или гречку. В частности, в киноа содержатся флавоноиды кверцетин и кемпферол, известные противовоспалительным, противовирусным, противораковым и антидепрессивным действием.

Зелёная необжаренная гречка — чемпион по содержанию фенольных соединений с антиоксидантными свойствами. В ней много пищевых волокон и больше минералов, чем в других популярных крупах. Единственный недостаток, пожалуй, это маленький процент белка и витаминов, — рассказала специалист.

Она добавила, что пользу организму принесёт овсянка. Это отличный источник растворимой клетчатки бета-глюкана и единственный источник антиоксидантов авенантрамидов, которые защищают от сердечных заболеваний. Также в рацион стоит включить бурый, коричневый и чёрный рис. В нём, в отличие от белого, много клетчатки, антиоксидантов, витаминов, а также минералов.

Врач-диетолог Наталья Денисова ранее рассказала, чем можно заменить овсяную кашу, которая считается чуть ли не идеальным завтраком, если она приелась. По словам медика, овсянка полезна тем, что не очень калорийна, но в ней достаточно белка и полезных углеводов, а также витаминов, минералов и грубой клетчатки, которая обладает свойством выводить вредные вещества, очищая организм. Но всеми этими полезными свойствами обладает только цельная крупа.