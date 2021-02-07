Диетолог назвала самые полезные для здоровья мозга продукты

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Названы самые полезные для здоровья мозга продукты. По мнению диетолога Ханны Брей, они входят в средиземноморскую диету.

Предполагается, что большое количество фруктов и овощей, салатов с оливковым маслом, а также рыбой, которая богата жирными кислотами Омега-3 помогут сохранить здоровье мозга и снизить риск деменции.

Также, по мнению Брей, мозг «уязвим к разрушающему воздействию свободных радикалов и окислительного стресса», поэтому необходимо употреблять как можно больше антиоксидантов. Она считает, что среди фруктов и ягод стоит выбирать те, которые обладают наиболее насыщенным цветом, например черный виноград и чернику, пишет Express.

Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион ферментированную пищу: йогурт, кефир, квашеную капусту и чайный гриб. А для снижения уровня сахара в крови по необходимости можно добавлять в блюда корицу.