Диетолог назвала самые опасные для аллергиков продукты новогоднего стола

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Диетолог Елена Соломатина перечислила самые аллергенные продукты, которые часто встречаются на новогодних столах россиян. Их употребление может привести к признакам отравления, кожной сыпи или анафилактическому шоку.

По её словам, в первую очередь необходимо опасаться цитрусовых, в частности мандаринов.

Конечно, те, кто имеет аллергию на цитрусовые, знают с детства об этом. Бывают такие истории, что так соскучился по мандаринам и запаху детства, что съел сразу килограмм мандаринов или апельсинов — цитрусовых, и получил со стороны организма негативную реакцию, аллергическое проявление, — рассказала она.

Соломатина подчеркнула, что такое вполне может произойти и со здоровым человеком.

Также опасны морские деликатесы, так как аллергическая реакция может возникнуть на красные пигменты, которых человек съел слишком много. Клубнику россияне едят намного реже, чем рыбу и морепродукты.

Бывает, что человек интуитивно не любит рыбу, а в салате как-то она завуалирована. Попасться могут и экзотические морепродукты, тоже это может вызвать аллергию, — предупредила диетолог.

Она отметила, что икра может дать достаточно тяжёлую аллергию. Помимо этого, с осторожностью нужно относиться к корице, орехам и даже горчице. Быть внимательными, подчеркнула Соломатина, нужно не только аллергикам, но и здоровым людям, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева назвала суточную норму потребления мандаринов.