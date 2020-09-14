Диетолог назвала пять продуктов, которые помогут сбросить вес

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Врач-диетолог Наталья Пугачёва назвала пять продуктов, которые должны включить в рацион люди, сидящие на диете.

Как пояснила врач, эти продукты низкокалорийные и при этом богаты полезными веществами.

Самым лучшим вариантом для худеющих людей будет съедать овощи разного цвета и структуры ежедневно. В день нужно употреблять около 300 грамм овощей, которые следует разделить на три порции.

Наталья Пугачёва рассказала, что очень полезны при похудении зелёные салатные листья, вроде рукколы, айсберга, шпината, сельдерея, россо, латука и романо. Однако шпинат следует употреблять с осторожностью людям с мочекаменной болезнью.

Кроме высокого содержания клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот в листьях салатов много калия — натурального мочегонного средства, — привели слова эксперта на портале KP.RU.

Также худеющим рекомендуется употреблять любые виды капусты. Помимо большого выбора приготовления, капуста может долго храниться и не теряет витаминов во время заморозки.

В ферментированном виде (а квашенная капуста как раз такая) она несёт дополнительную пользу для полезных микробов кишечника, роль которых в синтезе витаминов, усвоении питательных веществ и даже контроле аппетита трудно переоценить, — привели сообщение врача на портале.

Кроме того, людям, сидящим на диете, стоит включить в рацион огурцы и свёклу. Диетолог напомнила, что у свёклы можно употреблять сам корнеплод, а также листья и стебли.

Клетчатка и фруктовые кислоты стимулируют пищеварение, заметное количество магния, марганца, калия помогают поддержать энергетический обмен, передачу нервных импульсов на должном уровне. Таким образом получается, что свёкла сырая, приготовленная и даже сок из неё повышают выносливость, контролирует чувство голода, обеспечивает работу кишечника «по часам», — процитировали диетолога на портале KP.RU.

Врач добавила, что вопреки популярному мнению, употреблять свёклу можно даже людям с сахарным диабетом, несмотря на то, что овощ достаточно сладкий.

Также врач назвала полезным употребление термоджеников. Термодженики — это чеснок, лук, перец чили, хрен, горчица, имбирь. Однако их не стоит употреблять слишком много.

Как писал NEWS.ru ранее, диетологи назвали продукты, которые способны помочь снизить вес, даже если есть их перед сном. Специалисты отметили, что за полчаса до сна достаточно съесть 30 граммов белка и во время отдыха запустятся процессы похудения.