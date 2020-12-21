Диетолог назвала простой способ защиты иммунитета

https://static.news.ru/photo/917f2bf2-432d-11eb-b345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова заявила, что залогом здоровья, особенно в пандемию коронавируса, является правильное питание. По её словам, укрепить иммунитет можно, грамотно составив меню.

Главным условием при этом считается присутствие в рационе белка, микроэлементов и набора витаминов, особенно С и D. Какой-то вид белка обязательно должен входить в каждый приём пищи. Примерное меню диетолог назвала в беседе с радио Sputnik.

На завтрак — это каша с кусочком сыра, в котором содержится животный белок, а в каше — растительный. Каша на молоке — идеальна, если вы усваиваете молоко. И к этому нужно добавить чашку кофе и несколько сухофруктов, например, курагу, которые дадут вам клетчатку, — пояснила Дианова.

В обед можно употребить птицу или рыбу, главное — с овощами, которые являются источником витаминов и углеводов.

Полдник могут составить хлебцы и хумус. Также подойдут 50‒100 граммов творога и любой фрукт.

Вечером предпочтение надо отдать чему-то лёгкому. На ужин вполне подойдёт овощной омлет.

Для этого замороженные овощи надо залить припущенной омлетной смесью, добавить маленький кусочек хлеба и всё. Вы получили белки, немножко жиров, углеводы и много клетчатки, ‒ подчеркнула врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, влияющие на скорость старения. По его словам, в основной рацион необходимо включать овощи, фрукты, варёное мясо, рыбу и кисломолочные продукты. При этом время от времени можно съедать «неполезную» еду. Он уточнил, что вся пища, содержащая избыточное количество сахара, соли и «неправильных жиров» приводит к ускорению процесса старения.