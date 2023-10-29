Диетолог назвала простой способ самостоятельно выявить у себя ожирение Диетолог Зубарева: за лишним весом нужно следить на ранних стадиях ожирения

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Расчет индекса массы тела позволит выявить ожирение на ранней стадии, когда лишний жир еще визуально не сильно заметен на теле, рассказала в комментарии для NEWS.ru диетолог Наталья Зубарева. Если индекс массы тела приближается к 25, то у человека могут быть медицинские показания к снижению веса.

Чтобы определить, есть ли у вас ожирение, достаточно ориентироваться на формулу расчета индекса массы тела (ИМТ): определите свой вес (в килограммах) и рост (в метрах), затем число, соответствующее весу, разделите на число, полученное возведением в квадрат роста. Волноваться и активно двигаться в сторону снижения веса нужно, когда ваш ИМТ приближается к 25, — говорит эксперт.

При этом Зубарева отмечает, что начальные стадии ожирения не сильно отражаются на внешнем облике. Но если упустить момент, в перспективе пациенту будет психологически сложнее сбросить вес, а к прочим проблемам добавятся одышка, проблемы с аппетитом, слабость и апатия. Человеку легче будет списать проблему на замедлившийся с возрастом обмен веществ.

В значениях 25-29,9 лишний вес обычно не превышает 10 кг и выглядит все еще достаточно безобидно, но это как раз-таки тот случай, когда важно как можно раньше начать борьбу с опасными килограммами. Если не принять меры, жир будет накапливаться, и, что самое неприятное, часть его мы не увидим, так как жировые клетки разместятся в том числе и на внутренних органах, — говорит диетолог.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число жителей России, страдающих ожирением, выросло примерно на 36% за последние 14 лет и эта проблема все больше касается подростков. Он предложил упростить получение медицинского доступа к занятиям физкультурой и спортом, чтобы не ходить за справками, а оформлять их в электронном виде, без посещения врача.