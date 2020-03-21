https://static.news.ru/photo/2f644c38-6c5d-11ea-a2e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov /Global Look Press

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, какие продукты необходимо употреблять для профилактики сезонных заболеваний.

По её словам, в качестве профилактических мер подойдёт морская капуста, лук, в том числе красный, имбирь и чеснок. Эти продукты следует употреблять в пищу в натуральном виде. В период эпидемий их лучше всего добавить в рацион.

Также противовоспалительными свойствами обладает карри и куркума. Эти продукты нормализуют работу печени, предотвращают образование токсинов и очищают кровь.

Помощь в профилактике инфекционных заболеваний окажут разные виды капусты и ягоды. Если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то капусту следует употреблять после термической обработки. Диетолог отметила, что важно ежедневно есть овощи и фрукты, крупы и орехи.

Ионова подчеркнула, что в случае обострения хронических заболеваний не нужно заниматься самолечением, а следует сразу идти к врачу, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее турецкий диетолог Шебнем Кандыралы Йылдырым посоветовала употреблять чеснок с кипячёным молоком. По её словам, это позволит избежать неприятного запаха после его употребления. Она напомнила, что чеснок нейтрализует последствия пищевых отравлений, помогает предотвратить развитие рака молочной железы, а также снижает уровень сахара в крови. Об этом писал NEWS.ru.