Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, какие продукты необходимо употреблять для профилактики сезонных заболеваний.
По её словам, в качестве профилактических мер подойдёт морская капуста, лук, в том числе красный, имбирь и чеснок. Эти продукты следует употреблять в пищу в натуральном виде. В период эпидемий их лучше всего добавить в рацион.
Также противовоспалительными свойствами обладает карри и куркума. Эти продукты нормализуют работу печени, предотвращают образование токсинов и очищают кровь.
Помощь в профилактике инфекционных заболеваний окажут разные виды капусты и ягоды. Если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то капусту следует употреблять после термической обработки. Диетолог отметила, что важно ежедневно есть овощи и фрукты, крупы и орехи.
Ионова подчеркнула, что в случае обострения хронических заболеваний не нужно заниматься самолечением, а следует сразу идти к врачу,
Ранее турецкий диетолог Шебнем Кандыралы Йылдырым посоветовала употреблять чеснок с кипячёным молоком. По её словам, это позволит избежать неприятного запаха после его употребления. Она напомнила, что чеснок нейтрализует последствия пищевых отравлений, помогает предотвратить развитие рака молочной железы, а также снижает уровень сахара в крови. Об этом писал NEWS.ru.
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