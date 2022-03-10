Диетолог назвала продукты, провоцирующие появление жира на животе

Майонез добавляет любому блюду калорийности, к тому же он приводит к появлению жиру на животе, заявила диетолог Триста Бест. Также она порекомендовала не злоупотреблять сыром, несмотря на большое количество белка в этом продукте, пишет Live 24.

Опасность представляет также сыр. Несмотря на то что этот продукт обладает и полезными свойствами, например, содержит немалое количество белка, избыток этого продукта в рационе может также привести к набору веса, — сообщает издание.

По словам медика, жировым отложениям также способствует употребление в пищу готовых мясных продуктов, таких как бекон, салями, ветчина или другие копчёности. Бест подчеркнула, что такие продукты содержат большое количество натрия, консервантов и насыщенных жиров.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что для того чтобы избавиться от жира на животе, стоит скорректировать своё питание и начать заниматься ходьбой или плаванием. Она подчеркнула, что упражнения на пресс не помогут согнать лишний жир в области живота.