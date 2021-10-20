Диетолог назвала продукты, которые помогут справиться с осенней сонливостью

Для борьбы с осенней сонливостью и упадком сил россиянам нужно есть больше продуктов, богатых витаминами C и D. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» особенно выделила жирную рыбу, яичный желток и растительные масла.



Самые богатые источники — печень трески, жирная рыба, растительные масла и яичный желток. Кроме того, можно добавить в свой рацион болгарский перец, квашеную капусту и шиповник — они богаты витамином С, что тоже поможет бороться с сонливостью, — пояснила Соломатина.



В список продуктов она также включила цветную капусту, брокколи, листовую зелень и орехи. Среди напитков диетолог особо выделила зелёный чай и воду, чтобы ускорить метаболизм. Соломатина посоветовала россиянам также обратить внимание на кисломолочные продукты для поддержания микрофлоры кишечника.

В кисломолочные продукты можно добавить клетчатку из овощей и фруктов — это корм для полезной микрофлоры. Они помогают уйти от хандры и укрепить иммунную систему, потому что одно с другим связано, — резюмировала она.



Ранее диетолог Наталья Нефёдова сказала, что мясо можно заменить рядом продуктов, например рыбой, птицей, орехами и даже тофу. Также она предостерегла россиян от чрезмерного употребления мясных субпродуктов вроде колбасы, которые могут сильно навредить организму.





