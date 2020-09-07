Диетолог назвала продукты для сохранения молодости кожи

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Чтобы кожа как можно дольше оставалась красивой и молодой, следует внимательно отнестись к своему рациону питания. Такой совет дала диетолог Анжелика Дюваль.

Одними из главных продуктов для этого является белокочанная капуста. Если же её правильно приготовить, польза усиливается многократно, считает она. Врач отметила, что для кожи крайне полезны все виды капусты, но белокочанная имеет наибольший эффект, так как в ней содержится много витамина К. Он заживляет прыщики и повреждения кожи, а также способствует улучшению обмена веществ в соединительных тканях и в коллагеновых волокнах кожи.

По словам диетолога, на листьях капусты живут бактерии, которые сродни серологической микрофлоре человека, поэтому Дюваль рекомендовала есть её как можно чаще.

Если говорить о квашеной капусте, то она полезна только в том случае, если туда не добавляется сахар. Сахар нейтрализует все полезные свойства, — цитирует специалиста «Ридус».

Она добавила, что для здоровья кожи также полезен витамин C. Его много в болгарском перце, томатах и цитрусовых. Это антиоксиданты, которые помогают скорректировать такие особенности кожи как выступающие капилляры.

По мнению Дюваль, овощи — желательно свежие — должны входить в каждый приём пищи. Их объём должен составлять не менее половины от общей порции. Фрукты и ягоды следует включать в завтрак и перекус.

Людям, имеющим склонность к мешкам под глазами, диетолог посоветовала делать последний перекус за два часа до сна из двух очищенных от кожуры огурцов. Это позволит получить большое количество калия, который поможет убрать лишнюю жидкость из организма. Значительный эффект будет заметен на утро уже через три дня, заверила эксперт.

Диетолог также напомнила о пользе растительных жиров. Они необходимы для работы печени и желчного пузыря. Если не поддерживать печень растительными маслами, то желчь застаивается, образуются камни. Это, в свою очередь, негативно сказывается на коже.

Ежедневное употребление растительных масел — особенно в салатах, коктейлях и смузи — поможет усвоению жирорастворимых витаминов А и Е. Они помогают сделать кожу более упругой, отметила Дюваль.

Кроме того, подчеркнула она, важно пить достаточное количество воды. При этом желательно избегать воды в пластиковых бутылках, так как за время пути от производителя к покупателю под воздействием света она превращается в жидкость, которая не только не полезна для организма, но может быть даже опасна.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые препятствуют дряблости кожи.