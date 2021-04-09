Диетолог назвала продукт, приносящий пользу сердцу и щитовидной железе

Диетолог Светлана Фус рассказала, какой продукт стоит ввести в рацион, чтобы помочь нормальной работе сердца и щитовидной железы.
По её словам, ценными витаминами, минералами, аминокислотами и полезными жирами богата сельдь. Она также содержит полторы-две суточные нормы омега-3 жирных кислот, которые помогают избежать депрессии и проблем с кожей, а также снижают риск раннего образования морщин и являются важным компонентом для мозга и сетчатки глаз.
Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причинённый свободными радикалами, — отметила специалист на своей странице в Instagram.
Как писал NEWS.ru, ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что в рационе человека не существует продуктов, которые чудесным образом могут сделать фигуру стройной, а здоровье крепким.