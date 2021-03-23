Диетолог назвала продукт, повышающий риск развития болезни Альцгеймера

https://static.news.ru/photo/23ca2c82-8c21-11eb-a631-96000091f725_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Диетолог Ольга Григорьян заявила, что употребление в большом количестве сала увеличивает риск развития атеросклероза, а следовательно, и болезни Альцгеймера, которая им вызывается.

По её словам, такой продукт надо употреблять в умеренных количествах. Если в неделю съедать 30 граммов сала, это может оказаться даже полезным, считает Григорьян.

Употреблять сало лучше без хлеба, можно съесть его с огурцом или завернуть в лист салата, сообщает «Говорит Москва».

Чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, надо увеличить количество растительных масел, ограничить соль, ограничить продукцию высокожировую, — уверена диетолог.

Она объяснила, в чём отличие сала от бекона. В беконе мало мяса, а его основой является сало. Содержащийся в нём в больших количествах жир приводит к повышению уровня «плохого» холестерина и тяжёлых жиров, подчеркнула Григорьян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что витамины, которые содержатся в сырых овощах, при приготовлении могут разрушаться. Это действительно так, но есть и исключения, рассказала терапевт и диетолог Екатерина Бурляева. В качестве примера она привела витамин С, содержащийся в большом количестве в сырой капусте. При тепловой обработке он разрушается, однако в сыром состоянии капуста может вызвать вздутие живота.