https://static.news.ru/photo/c508fb70-2ece-11ea-ac6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

Главный внештатный специалист московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова оценила пользу квашеной капусты и рассказала, какую порцию можно съесть без вреда для здоровья.

По её словам, особенность этого блюда заключается в процессе ферментации, который происходит в результате брожения капустного сока с участием молочнокислотных бактерий. В итоге получается продукт, не уступающий по ряду полезных свойств, а в некоторых случаях превосходящий исходный продукт — свежую капусту.

Однако следует помнить, что кислая капуста является блюдом, в состав которого входит достаточное количество соли. К сожалению, на территории РФ потребление соли превышает рекомендуемые нормы более чем в два раза, поэтому следует разумно подходить к потреблению квашеной капусты, — отметила она.

Стародубова уточнила, что ежедневно можно позволить себе съедать не более 100-200 гр. этого блюда.

Диетолог добавила, что при соблюдении диеты с ограничением соли перед употреблением квашеной капусты следует проконсультироваться с врачом, передаёт АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru, заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов сообщил, что пробежки по зимнему парку будут полезны людям, которые испытывают стресс.