Диетолог назвала помогающий быстрее уснуть напиток Диетолог Матыскина сообщила, что напиток из молока, меда и корицы помогает быстрее уснуть

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

В социальных сетях набирает популярность рецепт напитка из молока, меда и корицы, способствующий быстрому засыпанию, сообщила диетолог-нутрициолог и член группы «Диетологи России» Екатерина Матыскина в разговоре с радио Sputnik. По ее словам, речь идет о «лунном молоке», вариация которого была известна еще в Древней Индии.

Основой напитка является теплое молоко. Его белковая составляющая действительно способна вызвать ощущение, что мы расслабляемся и успокаиваемся. Белок перед сном хорош еще и тем, что он активно участвует в процессах регенерации, которые запускаются в организме ночью. Растительное молоко тоже можно использовать, но не любое, — заявила Матыскина.

Диетолог предостерегла от использования молока из бананов, белого риса и орехов перед сном. Кроме того, Матыскина подчеркнула, что в «лунном молоке» следует добавлять не более одной чайной ложки меда и указала, что напиток не рекомендуется для людей с диабетом.

Ранее гастроэнтеролог Александр Андреев рассказал, что народное средство от изжоги — молоко с содой — может привести к новому приступу жжения. Эксперт пояснил, что, несмотря на то, что молоко может помочь смыть кислоту со стенок пищевода и успокоить слизистую желудка, оно стимулирует выработку желудочного сока. По его словам, такой метод также не подойдет людям, которые не переносят лактозу.