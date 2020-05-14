Диетолог назвала полезные свойства кофе

https://static.news.ru/photo/6e42885c-95bb-11ea-917c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

В 2019 году продажи кофе в России впервые обошли чай. Диетологи выбор россиян приветствуют. Этот напиток при умеренном употреблении способствует более активному усвоению пищи, укрепляет устойчивость человека к стрессовым ситуациям, активизирует кровоток и обладает другим рядом положительных характеристик.

Этот напиток может обеспечить профилактику болезни Паркинсона. Кофеинсодержащий напиток действует на структуру головного мозга, обеспечивая профилактику дегенеративных процессов, — приводит НСН слова кандидата медицинских наук в области диетологии Маргариты Королёвой.

Говоря о негативном воздействии напитка на организм, специалисты подчёркивают, что вреден не сам кофе, а кофеин, но и он в умеренных количествах полезен.

Ранее исследователи из Университета Южной Каролины изучили влияние кофе на случаи смерти человека. По их данным, вероятность умереть для человека, употребляющего две-три чашки напитка в день, на 18% ниже, чем для того, кто совсем не пьёт кофе. Ежедневное употребление напитка связано со снижением вероятности смерти на 12%. Ведущий автор исследования Вероника Сетиаван отметила, что эти данные не зависят от того, пил испытуемый обычный кофе или декофеинизированный. Это может говорить о непричастности кофеина к данной статистике.

В 2019 году потребление россиянами всех кофейных напитков достигло 180 тыс. тонн. При этом потребление чистого чая всех сортов без учёта травяных смесей составило лишь 140 тыс. тонн. Такие данные приводит гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. В предыдущие два года россияне за год употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе, писал NEWS.ru.