Диетолог назвала полезную альтернативу сокам и газировке

В фруктовых соках часто содержится много сахара и фруктозы, их можно заменить подслащённой водой или фруктовым чаем с добавлением сахарозаменителя, заявила диетолог Ева Шишова. Вместе с этим она порекомендовала вовсе отказаться от сладкой газировки, пишет Lenta.ru.

У нас есть на прилавках воды, в которые немного для вкуса добавлен вкус яблока или лимона. Эти напитки станут достойной альтернативой. Фруктовыми чаями также можно заменить. Их можно пить не только тёплыми, как у нас многие привыкли, но и холодными с добавлением стевии, сахарозаменителя. Это на 100 процентов полезнее, — подчеркнула Шишова.

Энергетические напитки диетолог посоветовала заменить натуральным кофе. Согласно Шишовой, при частом употреблении энергетиков может появиться головная боль и тахикардия. Она также порекомендовала заменить сладкие газированные напитки на минеральную воду.

Ранее Шишова заявила, что картофельные чипсы можно заменить яблочными или чипсами нори. По её мнению, россияне любят картофельные чипсы из-за усилителей вкуса и большого количества соли. Диетолог подчеркнула, что продукты с такими ингредиентами лучше вообще исключить из рациона, так как они наносят вред организму.