Диетолог назвала полезную альтернативу мороженому

https://static.news.ru/photo/0dde20c0-c9c2-11eb-8d92-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшей альтернативой мороженому может стать десерт из различного вида замороженных ягод. Такое лакомство воспринимается как мороженое, при этом в его составе будут исключительно натуральные продукты. Об этом в беседе с «Народными Новостями» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

Специалист отметила, что такой десерт можно легко приготовить в домашних условиях с помощью блендера.

В состав такого лакомства можно также добавить растительное молоко, лимонный сок и корицу. Получаются бодрящие, охлаждающие и создающие условия приятной свежести вкусовые восприятия, — пояснила Королёва.

Что касается обычного мороженого, то оно, по мнению диетолога, может навредить здоровью. Так, в частности, при регулярном употреблении мороженого с шоколадом, орехами и пальмовым маслом в рацион попадут лишние калории, что в будущем отразиться на фигуре. При этом врач подчеркнула, что от единичного поедания холодного десерта точно ничего не будет.

Ранее врач диетолог Елена Соломатина рассказала, что наиболее качественным мороженым может считаться то, в составе которого содержится как можно меньше ингредиентов. По словам специалиста, при выборе мороженого следует внимательно изучить его состав и тогда можно будет подобрать самый полезный вариант. Лучше всего, по мнению диетолога, остановиться на сорбете.