Диетолог назвала опасные для здоровья сладости

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Шоколад регулирует обменные процессы в организме, укрепляет иммунитет, а также способствует хорошему настроению. Однако не все изделия из него одинаково полезны, некоторые из них могут причинить вред здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что речь идёт о сладостях, в составе которых присутствуют заменители какао-масла. Их употребление приводит к повышению уровня холестерина и провоцирует отложение солей в суставах. Такой шоколад может стать причиной развития атеросклероза, появлению тромбов.

При покупке шоколада важно смотреть на его состав и выбирать продукт из натуральных ингредиентов, отметила диетолог.

Врач также сделала акцент на количестве потребляемого шоколада. По её словам, взрослому человеку следует съедать порядка 10 граммов в день, а в месяц — не более трёх четырёх плиток. Избыток сладости создаёт повышенную нагрузку на печень.

Для ребёнка норма шоколада должна быть в два-три раза меньше, чем для взрослого. Детям до семи лет Соломатина шоколад давать не рекомендует, поскольку он может стать причиной аллергии, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что сильная любовь к шоколаду может быть обычной пищевой привычкой, как у людей, зависимых от чая или кофе. Кроме того, человек может испытывать непреодолимое желание съесть плитку шоколада из-за о нехватки в организме каких-либо веществ, обладающих антидепрессивным действием.