Диетолог назвала безопасную дневную норму сахара

Безопасная доза сахара в день для взрослого человека по рекомендациям ВОЗ — 50 граммов в сутки, а увлекаться сахарозаменителями тоже не стоит, рассказала «Народным Новостям» врач-диетолог Дарья Русакова.

ВОЗ учитывает и добавленный сахар в соусах, колбасах, хлебобулочных изделиях и полуфабрикатах. Тем же, кто хочет похудеть, Русакова советует ещё сильнее сократить потребление сахара.

Людям, которые ведут здоровый образ жизни, следят за фигурой или хотят изменить массу тела, нужно снизить потребление сахара до 25 граммов в сутки. Нужно полностью отказаться от сахара добавленного, потому что он не приносит пользы. В условиях города все углеводы откладываются в жиры и могут привести к развитию сахарного диабета и других метаболических нарушений, — сказала диетолог.

Она заявила, что сахар нужно заменить на источники углеводов, которые содержат пищевые волокна и препятствуют быстрому всасыванию глюкозы в кровь. Это цельнозерновые изделия, овощи и фрукты.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что шоколадные батончики могут вызвать серьёзную зависимость из-за кратковременного чувства эйфории. Также они резко повышают уровень глюкозы в крови и разрушают эндотелий, покрывающий сосуды изнутри, что приводит к инфарктам и инсультам.