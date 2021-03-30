Диетолог назвала норму кофе в день

https://static.news.ru/photo/7dcac236-fd2b-11e9-b63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Кофе следует употреблять с осторожностью, хотя резких запретов на объём выпиваемого в день напитка не существует. Об этом в интервью РИА Новости сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По словам Стародубовой, каждый человек может себе позволить выпить в день 1–2 чашки не крепкого кофе, возможно, с молоком.

Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин — употреблять не более 3 мг кофеина на один килограмм массы тела. Это значит, что при массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина, то есть не более 5–6 чашек чёрного чая или трёх маленьких эспрессо в день, — рассказала специалист.

Стародубова отметила, что люди, имеющие предрасположенность к повышению артериального давления, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны подходить к употреблению данного напитка с осторожностью. Также не рекомендуется активно употреблять кофе при заболеваниях ЖКТ, так как кофе оказывает некоторое раздражающее воздействие.

Ранее Антонина Стародубова рекомендовала чаще готовить самостоятельно дома, а не заказывать готовую еду. Об этом писал NEWS.ru.