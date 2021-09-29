Диетолог назвала напиток от хронической усталости

Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала в интервью Радио Sputnik, что людям с хронической усталостью и зависимостью от кофеина рекомендуется пить напиток на основе цикория. Он также полезен людям с болезнями поджелудочной железы.

Цикорий используется вместо напитков, содержащих кофеин, в первую очередь вместо кофе, просто благодаря похожему цвету и немного похожему вкусу. Это скорее психологический заменитель, — поделилась Залетова.

Она добавила, что в напитке не содержится кофеина и других бодрящих веществ. При этом врач предупредила, что цикорий стимулирует аппетит, поэтому людям с избыточным весом следует внимательно отнестись к частоте потребления напитка. Цикорий также противопоказан людям с больными почками.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, как правильно употреблять молоко, чай, кофе, сахар и чем их можно заменить. Не стоит заменять коровье молоко на растительные «аналоги»: это грозит дефицитом кальция, что сказывается на зубах и костях. Не стоит полностью переходить на обезжиренные молочные продукты — какая-то доля жира в них должна быть. Невысокая жирность станет лучшим показателем для употребления. К примеру, оптимальный процент жирности творога составит 5%, молока — 3,2%. Отказаться от молока можно в случае непереносимости продукта, в день рекомендуется выпивать не более двух стаканов.