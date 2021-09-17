Диетолог назвала наилучший вариант употребления кофе

Кофе не следует употреблять натощак. Такой совет дала врач-диетолог Ирина Лизун в интервью радио Sputnik. По её словам, употребление этого напитка после еды позволит избежать негативных последствий для желудочно-кишечного тракта.

Как отметила диетолог, кофе стимулирует выработку соляной кислоты, поэтому при употреблении его натощак начинается активная выработка желудочного сока, призванного переваривать пищу.

У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу, — предупредила врач.

Также Ирина Лизун не рекомендует заменять чашкой кофе основной приём пищи в обед. Напиток можно использовать для притупления чувства голода, но в течение дня организм должен получить полноценный приём пищи с белками. жирами и углеводами.

Ещё один фактор: кофе не следует пить за три-четыре часа до сна, поскольку он обладает стимулирующим эффектом. Людям с повышенной тревожностью следует оставить в своём рационе только утренний кофе, а вечером лучше вовсе от него отказаться.

Ранее врач-кардиолог Анна Бабаликашвили заявила об опасности кофе и чая для переболевших COVID-19.