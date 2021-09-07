Диетолог назвала наиболее вредные для здоровья продукты

Употребление кондитерских и мучных изделий, а также некоторых мясных продуктов наносит наибольший вред организму человека. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Под запретом, естественно, всякое печенье, хлеб, булки. В основном там обязательно присутствуют два вредных продукта — сахар и трансжиры, — отметила диетолог.

Она пояснила, что вся выпечка готовится на маргарине, который также вреден для здоровья. При его проникновении в организм он встраивается в клетки, отчего они становятся неэластичными и хуже проводят питательные вещества.

По словам Соломатиной, высокое потребление кондитерских изделий приводит к раннему старению и уменьшению срока жизни человека. Она сравнила тело с автомобилем — если заливать в него некачественное масло, то срок службы машины уменьшается, такие же процессы происходят и в организме человека.

Диетолог перечислила также опасные мясные изделия. Это колбаса, сосиски и другие подобные продукты. В них содержится огромное количество канцерогенов и удерживающих влагу фосфатов. При этом мяса там практически нет. Из-за их употребления срок жизни человека также может уменьшиться.

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