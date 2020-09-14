Диетолог назвала лучшие варианты завтраков для школьников

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Детям очень важно получать с утра достаточное количество белка, необходимого для его роста и не допускать перекоса в составе завтрака в сторону углеводов, рассказала диетолог Марина Макиша.

Это может быть какая-то котлетка, какой-то правильный сэндвич с кусочком сыра и с красной рыбой, например, — уточнила специалист.

Также подойдут для завтраков молочные или кисломолочные продукты без сахара но при условии отсутствия у ребёнка непереносимости молочных продуктов. При этом именно молочные продукты являются основным доступным по цене источником кальция, передаёт канал «Звезда».

Кальций детям очень нужен, потому что у них растёт костный скелет, и без кальция мы нормального роста не получим, — предупредила диетолог.

Так, можно включить в утренний рацион творог, йогурт, молочные запеканки и прочее. Несладкие молочные продукты не вызовут, вопреки распространённому мнению, у школьников появления акне.

Каши быстрого приготовления Мякиша посоветовала вовсе убрать из меню, назвав их источником пустых калорий практически без полезных веществ.

Как писал NEWS.ru ранее, наилучшим примером сытного и полезного завтрака остаются каши. В них содержатся не только углеводы, с которых надо начинать день, но и все необходимые минералы и витамины, считают диетологи. Специалисты составили список из пяти наиболее подходящих для утреннего рациона каш.