Диетолог назвала идеальный завтрак сентября

Первые недели осени, когда люди массово возвращаются с отдыха и приступают к активной работе и учёбу, являются сложными для организма, поэтому ему нужна помощь, в том числе с позиции питания. Идеальный завтрак сентября в интервью радио Sputnik раскрыла врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам диетолога, с помощью правильного завтрака можно настроить нервную систему на рабочий ритм. Для этого необходимо употреблять витамины группы В.

Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины — «допинг» для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы, — объяснила Елена Соломатина.

По её словам, блюда, включающие в себя витамины группы В станут подходящей основой завтрака как для взрослых, так и для школьников.

Также следует включить в рацин продукты, стимулирующие когнитивные функции мозга. Таким продуктом, в первую очередь, являются яйца, желток которых содержит холин, предшественник ацетилхолина.

Ацетилхолин, в свою очередь, — это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение, — рассказала диетолог.

Поэтому яйца на завтрак также станут правильным решением.

Ранее сообщалось, что гречневую кашу признали лучшим решением для завтрака. Согласно исследованию, гречневая шелуха снижает риск развития онкологических заболеваний, а также помогает предупредить желудочно-кишечные проблемы, в том числе рак толстой кишки, желудка и снижает риск рака молочной железы.